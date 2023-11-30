عادل حمودة: المشاركة في الانتخابات الرئاسية تصويت على الموقف المصري مما يحدث بغزة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن المصريين والعرب يألمون بشدة من مشاهد الموت والدمار والخراب في قطاع غزة، ولكن عليهم تذكر أنهم يعيشون في حالة من حالات الأمن.

وأضاف «حمودة»، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «الأمن سلعة غير مرئية ومكلفة جدا، ولكننا لا نشعر بالأمن إلا بعد غيابه، وما جرى بعد 25 يناير 2011 كان واضحا للجميع»، مشيرًا إلى أن التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية هو تصويت على موقف مصر مما يحدث في غزة، وتصويت على رفض التهجير والدفاع عن القضية الفلسطينية.

وتابع الكاتب الصحفي، أنّ غزة قضية أمن قومي مصري، والأهم من ذلك، أن مصر اتخذت موقفا واضحا من عملية التهجير، مشددًا على أن الدولة المصرية ستستمر في هذا الموقف، مؤكدًا أن الدولة المصرية اتخذت موقفا واضحا جدا من إبقاء الفلسطينيين في أرضهم حفاظا على القضية الفلسطينية.