انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج بنيوزيلندا

انطلقت منذ قليل

عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، وتبدأ العملية الانتخابية في الساعة التاسعة صباح الجمعة بتوقيت ويلينجتون، عاصمة نيوزيلندا، والتي توافق العاشرة مساء الخميس بتوقيت القاهرة.

وتعد نيوزيلندا أولى الدول التي تبدأ عملية التصويت في الخارج، نظرًا لفارق التوقيت بينها وبين باقي الدول، حيث تبدأ عملية الانتخابات في الأول من شهر ديسمبر.

السفارة المصرية في نيوزيلندا تنهي كافة الاستعدادت

وأنهت السفارة المصرية في ويلينجتون كافة استعدادتها لاستقبال المصريين للتصويت في الانتخابات الرئاسية، وأكد السفير جورج عازر، سفير مصر في نيوزيلندا، بحسب تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السفارة قدمت كل التسهيلات اللازمة للمصريين في الخارج لتسهيل وتسريع عملية الاقتراع.

5000 مصري في نيوزيلندا يستعدون للتصويت

ويستعد 5000 مصري في نيوزيلندا للتصويت في الانتخابات المصرية لمدة 3 أيام، تبدأ الأول من ديسمبر، وتستمر لمدة 3 أيام، حتى الأحد المقبل.

137 سفارة وقنصيلة تستعد للانتخابات الرئاسية المصرية 2024

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد، الأول والثاني والثالث من ديسمبر، فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، وستكون أستراليا، ثاني الدول التي تبدأ عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية.