سفير مصر فى نيوزيلندا لـ«الوطن»: مستعدون لاستقبال 5 آلاف ناخب

أكد السفير جورج عازر، سفير مصر فى نيوزيلندا، أن السفارة المصرية أنهت جميع الاستعدادات لاستقبال الناخبين من أبناء الجالية المصرية فى نيوزيلندا، الذين يقدر عددهم بحوالي 5000 مواطن، خاصة وأن نيوزيلندا أول دولة يجري بها التصويت بشأن الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر حتى يوم الأحد المقبل.

وقال للسفير جورج عازر لـ «الوطن»، إنه تم التواصل مع الجالية الجالية ودعوتهم وحثهم للمشاركة في الانتخابات، وذلك عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

جاءت تصريحات السفير المصري في نيوزيلندا قبل ساعات قليلة من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 خارج مصر، ومن المنتظر أن تكون نيوزيلندا الدولة الأولى التي تبدأ بها الانتخابات الرئاسية، حيث ستبدأ الليلة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة صباحا بتوقيت نيوزيلندا.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، من المقرر أن تُقام الانتخابات على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقين 1 و2 و3 من ديسمبر، على أن تبدأ الانتخابات يوميا في تمام التاسعة صباحا حسب التوقيت المحلي لكل دولة.