الحكومة: قدمنا النصيب الأكبر من المساعدات للأشقاء في قطاع غزة

«مدبولى»: تيسير نفاذ المواد الإغاثية إلى غزة.. والدور المصرى يحظى بتقدير العالم.. و«التحالف الوطنى»: جهود متواصلة لإرسال أكبر كمّ من المساعدات للقطاع

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه يتابع بشكلٍ دائم موقف نفاذ المساعدات المختلفة وكذا الوقود لقطاع غزة، منوهاً بأنه رغم التحديات المختلفة، قدمت مصر النصيب الأكبر من المساعدات حتى الآن للأشقاء فى فلسطين. وأشار، خلال اجتماع الحكومة أمس، بالعاصمة الإدارية، إلى النتائج الإيجابية للدور المصرى الفاعل تجاه الأزمة فى غزة، والذى يحظى بتقدير العالم، وتعاظم هذا الدور بدخول اتفاق الهدنة الذى تم التوافق عليه بشراكة بين مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية حيز التنفيذ، وتحقيق العديد من أهدافه، وعلى رأسها تيسير نفاذ المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية إلى الأشقاء فى قطاع غزة.

وأشار رئيس الوزراء إلى مواصلة اللقاءات والاتصالات التى يجريها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع الأطراف الدولية الفاعلة، لطرح وجهة النظر المصرية، والدفع نحو إيجاد تسوية للموقف فى قطاع غزة، مشيراً إلى زيارة كاتالين نوڤاك، رئيسة المجر، والتى شهدت عقد مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، خاصة فى قطاع غزة والأراضى الفلسطينية، فضلاً عن استقبال رئيس وزراء إسبانيا، الرئيس الحالى للاتحاد الأوروبى، ورئيس وزراء بلجيكا، الرئيس المقبل للاتحاد، وعقد مُباحثات ثلاثية مشتركة لبحث تطورات الأوضاع فى قطاع غزة.

وأكد «مدبولى»، خلال الاجتماع، أنه يُتابع مع وزير الصحة، موقف المصابين الذين يصلون إلى مصر من قطاع غزة، وتتولى مصر معالجتهم وتقديم سُبل الرعاية الطبية لهم، وكذا موقف الأطفال المبتسرين الذين تم استقبالهم ضمن جهود مصر الإنسانية خلال الأزمة.

وفى السياق نفسه، تواصل مؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى جهودها فى تسهيل تدفق المساعدات إلى قطاع غزة خلال أيام الهدنة، فى إطار دور التحالف لمساندة الأشقاء وتوفير احتياجاتهم منذ بدء العدوان الإسرائيلى الغاشم على القطاع فى السابع من أكتوبر الماضى.

وعملت مؤسسات التحالف الوطنى على قدم وساق من أجل تجهيز أكبر كمّ من المساعدات الإغاثية فى أسرع وقت ممكن، واصطفت الشاحنات أمام معبر رفح البرى فى انتظار شارة الانطلاق، وحتى اليوم يستمر التحالف فى إرسال المساعدات بشكل دورى، بخاصة مع سريان الهدنة الحالية فى القطاع، والتى تتيح الفرصة لإدخال المساعدات ووصولها إلى شمال القطاع الذى بات محروماً من أى مؤن طوال فترة الحرب التى استمرت ما يقارب الـ50 يوماً تقريباً.

وفى السياق ذاته، تنظم المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصرى «حياة كريمة» عدداً من المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة للتوعية بالقضية، وأعلن المركز الإعلامى لمؤسسة حياة كريمة استمرار فعاليات المؤتمرات الجماهيرية التى تنظمها للتوعية بالقضية الفلسطينية، موضحة فى بيان صحفى صدر عنها أنّها لم تدخر جهداً، وكانت أول الداعمين للقضية الفلسطينية منذ اليوم الأول وحتى الآن، حيث يقف متطوعو «حياة كريمة» عند معبر رفح لدعم الأشقاء الفلسطينيين ومتابعة إدخال المساعدات لقطاع غزة، ما يعكس دور المؤسسة على الصعيد المحلى والإقليمى، وبدعم الدولة المصرية شعباً وقيادة للإخوة الفلسطينيين، إذ ناشد الرئيس السيسى المواطنين ومؤسسات المجتمع المدنى الوقوف إلى جانب الدولة المصرية فى دعم القضية الفلسطينية أمام العدوان الإسرائيلى الغاشم.

«صناع الحياة»: قدمنا 43 شاحنة تضم 800 طن اشتملت على مساعدات إغاثية.. و«صناع الخير»: تجهيز قافلة تضم 570 شاحنة متنوعة تحمل مساعدات غذائية وطبية وبطاطين تنطلق خلال أيام

وقال أحمد موسى، المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الحياة، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن القافلة الأخيرة التى انطلقت من الاستاد ضمت 44 شاحنة، ودخل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح 43 شاحنة وتتبقى شاحنة أخيرة سوف تدخل تباعاً، وتضم كل واحدة منها من 15 إلى 20 طناً بإجمالى 800 طن تقريباً، مشيراً إلى أن هذه الشاحنات متنوعة ما بين مساعدات غذائية ومياه.

وأضاف «موسى»، لـ«الوطن»، أن الكراتين الغذائية تتكون من أصناف عدة منها المياه، والمعلبات الغذائية المختلفة، وغيرها، ويصل وزن الكرتونة إلى 13 كيلوجراماً، متابعاً: «خلال أيام الهدنة السابقة قدم التحالف الوطنى ما يقرب من 957 شاحنة، منها 84 شاحنة لمؤسسة صناع الحياة»، وتابع: «ننتظر الآن موقف مد الهدنة، ومستعدون لمواصلة مد القطاع بالمساعدات، ويدخل بشكل يومى إلى غزة من 200 لـ250 شاحنة، ونرجو أن نستمر خلال الأيام المقبلة حتى لا يكون هناك تكدس فى المساعدات عند المعبر، لأن أعداد الشاحنات التى ذهبت هناك كبيرة، وما زال البعض منها ينتظر الدخول».

من جانبه، قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن التحالف منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ خلال الأيام السابقة كان مستعداً لإرسال أكبر قافلة من نوعها من حيث حجم المساعدات، لافتاً إلى أن القافلة قوامها 570 شاحنة متنوعة المساعدات ما بين غذائية أو طبية أو بطاطين، وأضاف «زمزم»، لـ«الوطن»: «التحالف قدم أكبر كمّ من المساعدات إلى قطاع غزة مع سريان الهدنة الحالية التى تمثل فرصة، والمعلبات فورية الاستعمال جاءت على رأس الأولويات، نظراً للظروف الصعبة داخل القطاع».