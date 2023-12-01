قبائل نجع جهينة بالمنيا تعلن تأييدها للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

نظم حزب حماة الوطن بالمنيا، مساء الخميس، لقاءً جماهيريًا حاشدًا للقبائل العربية في نجع جهينة، برعاية العمدة سعيد الجهيني مساعد أمين القبائل العربية، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

حضور عدد من المشايخ وكبار ورموز القبائل العربية

وحضر اللقاء عدد كبير من المشايخ وكبار ورموز القبائل العربية، حيث ألقى العمدة سعيد الجهيني كلمة ترحيبية بالحضور، ثم تحدث عن أهمية دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن السيسي هو الرجل المناسب لقيادة مصر خلال المرحلة المقبلة.

الحفاظ على الإصلاحات والإنجازات

وعقب ذلك، ألقى اللواء هشام بشر، أمين حزب حماة الوطن بالمنيا، كلمة شدد فيها على أهمية دور القبائل العربية في دعم الدولة المصرية، مؤكداً أن القبائل العربية تقف خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إيماناً منها بقدراته وخبراته في قيادة البلاد.

وفي ختام اللقاء، أعلن المشاركون تأييدهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدين وقوفهم خلفه من أجل استكمال مسيرة التنمية، وللحفاظ على ما تم من إصلاحات وإنجازات، وصولا إلى حلم الجمهورية الجديدة.