وزارة العمل تعلن عن وظائف.. سائقين وأفراد حراسة في القاهرة

أعلنت وزارة العمل توافر العديد من فرص العمل بمحافظة القاهرة، وتلقت وزارة العمل تقريرا من مديرية العمل بالمحافظة عن توافر فرص عمل للشباب للعمل على مهن سائقين وافراد أمن بجامعة بدر من المقيمين في مدينة بدر والشروق والعاشر من رمضان، بمرتبات مجزية ومميزات أخرى، في إطار جهود المديرية لتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالتنسيق والتعاون بينها وبين تلك المنشآت، مع الاهتمام بتطبيق الحد الأدنى للأجور في كل الفرص التي يجري توفيرها وتحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة.

توفير فرص عمل للشباب داخل منشآت القطاع الخاص

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بتفعيل دورها في توفير مزيد من فرص العمل الحقيقية للشباب داخل منشآت القطاع الخاص، والعمل على تنمية مهاراتهم وتأهيلهم للالتحاق بتلك الوظائف من خلال برامج تدريب مناسبة لمتطلبات سوق العمل، مؤكدا استمرار المديرية في توفير مزيد من الفرص للشباب في مختلف منشآت المحافظة، ومنوها إلى أنه تجري المقابلات والاختبارات بمقر جامعة بدر في الحي الترفيهي في المدينة، كما يمكن التواصل عن طريق رقم الهاتف 01141773374.