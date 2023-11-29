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وظائف جديدة في «التموين» لخريجي حاسبات ومعلومات.. اعرف الشروط

كتب:

بسمة عبدالستار
12:00 م | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
وزارة التموين

وزارة التموين

أعلنت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، توفير عدد من الوظائف لخريجي كلية حاسبات ومعلومات ونظم إدارية، لشغل وظيفة أخصائي تتبع ومراقبة للعمل بنظام الورديات في مقر الشركة بالقاهرة، بنظام العقد المؤقت والمكافأة الشاملة.

شروط التقديم لوظيفة أخصائي تتبع ومراقبة

وأوضحت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، في بيان عنها، شروط التقدم على الوظائف المتاحة كما يلي.

1- ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا في 1 يناير 2024.

2- المؤهل الدراسي «حاسبات ومعلومات - نظم ومعلومات إدارية».

3- إجادة البرامج الآتية: - MS PROJECT- MS OFFICE- MS VISIO ، وأنظمة WEB.

4- إجادة العمل على شبكات الإنترنت والشبكات الداخلية.

5- القدرة على التعامل مع أنظمة التتبع عن بعد.

6- الإلمام باللغة الإنجليزية.

7- اجتياز الاختبارات الخاصة بالوظيفة.

8- أن يكون من أبناء القاهرة الكبرى.

وتقدم الطلبات على موقع الشركة WWW.ehess.COM في الفترة من 28 نوفمبر 2023 حتى 10 ديسمبر 2023.

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بقلم بسمة عبدالستار