سمير فرج من بورسعيد: أدعو الجميع للتصويت في الانتخابات الرئاسية

قال اللواء سمير فرج محافظ الأقصر السابق، إن محافظة بورسعيد تتميز بالوطنية، وما تم خلال السنوات الأخيرة فيها من مشروعات مثل تطوير ميناء شرق بورسعيد خلال 4 سنوات ليكون العاشر على العالم، يثبت أننا محافظة «جبابرة» تحت قيادة الرئيس السيسي.

التباهي بالأعداد في انتخابات الرئاسة

وطالب أهالي بورسعيد بالنزول في الانتخابات والتصويت لنتباهى بأعدادنا بين الدول في الانتخابات الرئاسية، مشددًا على أنه يعشق بورسعيد ويفتخر بأنه ينتمي لها.

جاء ذلك خلال مؤتمر شعبي نظمه حزب حماة الوطن ببورسعيد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة مساء الخميس بالمركز الثقافي ببورسعيد.