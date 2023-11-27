سمير فرج: أنفاق المقاومة في غزة تمثل رعبا حقيقيا لدولة الاحتلال الإسرائيلي

قال اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إن أصعب قتال يخوضه الجيش النظامي هو قتال المدن والشوارع، فالمدن هي مقبرة الجيوش، مثلا حاولت دولة الاحتلال اقتحام محافظة السويس في الرابع والعشرين من أكتوبر وهزمتها المقاومة.

الأنفاق مدينة كاملة تحت الأرض

وأضاف فرج في حواره مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»، أن الأنفاق في قطاع غزة تمثل رعبا حقيقيا لدولة الاحتلال الإسرائيلي فهي تمتد لـ500 كم، وهي مدينة كاملة تحت الأرض، ولم تستطع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية التعامل معها.

حياة كاملة في الأنفاق

وتابع المفكر الاستراتيجي: «هناك حياة كاملة في الأنفاق، مثل غرف عمليات وغرف مستشفيات وكل ذلك تحت الأرض، ولم يستطع الإسرائيليون أن يعلموا مكانها على وجه التحديد، ومن أسباب منع دخول الوقود قطاع غزة هو منع التهوية عن الأنفاق».

وأكد، ان الاحتلال استخدم القنابل الزلزالية لعمل موجات انفجارية في الأرض وقنابل اسفنجية، ولكن هذه الأنفاق بها الأسرى والرهائن، وهو ما مثّل مشكلة لإسرائيل.

أهمية الجدار الفاصل لأمن الاحتلال

إلى ذلك، قال اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إن الجدار الفاصل الإسرائيلي سور رهيب طوله 65 كم يحاوط غزة بالكامل تكلفته 1.1 مليار دولار وارتفاعه من 6 إلى 8 امتار بينما عمقه يصل إلى 25 مترا.

وتابع المفكر الاستراتيجي: «المقاومة استخدمت الطائرات الشراعية حيث حلقت أعلى الجدار، فلم تلتقطهم الجدار، ثم اخترقت الجدار بالجرافات واخترقت الجدار، بعد ذلك هاجموا المستوطنات ودمروا أبراج الاتصالات، بل استولت المقاومة على 3 مستعمرات بشكل كامل وحصلت على الأسرى منها كما استهدفت مطار بن جوريون برشقة صاروخية.. أين الجيش الذي لا يهزم؟! أين القوات الجوية ذات الذراع الطويلة؟! أين الموساد والشاباك؟! ».