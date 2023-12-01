مؤتمرات جماهيرية مكثفة في الدقهلية لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

شهدت محافظة الدقهلية العديد من المؤتمرات الشعبية لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ومساندته لفترة جديدة 2024، وشارك الآلاف من المواطنين في هذه المؤتمرات لإيصال رسالة وبرقية للمرشح الرئاسي بأنهم يقفون خلفه وسيردون الجميل يوم الانتخابات.

مؤتمرات جماهيرية لدعم السيسي بالدقهلية

وتواصلت «الوطن» مع منظمي المؤتمرات الموسعة والمشاركين حيث جرى إقامة مؤتمرين لدعم المرشح الرئاسي في نفس اليوم حيث تم عمل مؤتمر في مدينة بلقاس ونظمه حزب المؤتمر أمانة الدقهلية.

وقال نعمان سمير، أمين الإعلام بالحزب بالدقهلية في تصريح لـ«الوطن»: «هذا يعد أول مؤتمر جرى عقده داخل محافظة الدقهلية وأقامه الحزب وشارك فيه الآلاف من المواطنين من كافة المدن والمراكز على مستوى المحافظة، وكلهم جاءوا دعمًا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لما بذله من جهود جبارة وكبيرة من أجل النهوض بالبلاد ساعياً لتوفير كافة سبل الراحة والهدوء والرفاهية للمواطنين والشعب المصري أجمع».

وأشاد «سمير» بقرار السيسي لرفض التهجير لأشقائنا الفلسطينين لحمايتهم وحماية أرضنا أولا وأخيرا، موضحًا: «هو قرار تاريخي يدرس ويجب أن يعلم الأطفال والأجيال الحالية والقادمة مايقوم به الرئيس السيسي من إنجازات والترويج لها بحرفية حتى تصل لكل بيت ومنزل ومدرسة وحتى في العمل يستحق منا أكثر من هذا».

«الأمن والأمان من أهم إنجازات المرشح الرئاسي السيسي

وفي نفس السياق شهدت مدينة شربين مؤتمر ضخم، وأكد اللواء أكرم عبد العزيز الأمين العام بالحزب: «أن الأمن والأمان من أهم إنجازات المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وبسبب هذا الإنجاز فقط نقول نعم للسيسي ونؤيده هذه نعمة كبيرة وعظيمة لا يشعر إلا من فقدها يكفي أن أشعر بأن هناك مأوى آمن، وأستطيع الخروج في أي وقت وأي زمان ولا أقلق على أبنائي أثناء خروجهم أو ذهابهم إلى العمل بجانب العديد من الإنجازات التي لا تعد ولا تحصى».

كما يجهز حزب الجيل الديمقراطي بالدقهلية لإقامة مؤتمر اليوم في قرية طناح التابعة لمركز المنصورة، وقال الدكتور حسن هجرس، أمين عام الحزب في تصريح لـ«الوطن» السيسي أعاد لمصر هيبتها وقوتها من جديد وقراره الصارم في رفض تهجير أشقائنا الفلسطينيين من أراضيهم وحل القضية الفلسطينية على حساب مصر ومنع مخططات العدو المعروفة في الدخول إلى سيناء الرئيس يحمل على عاتقه ثقل كبير داخل مصر وخارجها.

نشر ثقافة المشاركة في الانتخابات

كما نظم حزب مستقبل وطن أمانة الدقهلية، حملة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي «انزل شارك صوتك أمانة»، وتهدف الحملة، إلى الانتشار بشوارع المحافظة من قرى وعزب ووحدات محلية ومحلات، واستهداف المواطنين لنشر ثقافة المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة 2024.