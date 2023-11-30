مؤتمر حاشد لـ«مصر الحديثة» بالمنوفية لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

نظم حزب مصر الحديثة في محافظة المنوفية، مؤتمراً جماهيرياً حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، بحضور عدد كبير من المسؤولين والسياسيين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء الوحدات الحزبية على مستوى حزب مصر الحديثة في المراكز والمدن.

شتله: الشعب المصري يقف مع الرئيس السيسي في الانتخابات

وأكد محمود شتلة أمين حزب مصر الحديثة في المنوفية، أن الحزب نظم مؤتمرا اليوم للتأكيد على دعم المرشح عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى أن الدعم نابع من الإنجازات الكبيرة التي حققها السيسي في فترة تولية المسؤولية التي من بينها التطور الهائل في البنية التحتية، والمشروعات القومية، وحياة كريمة.

وأضاف أمين حزب مصر الحديثة في المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن دعم المرشح عبدالفتاح السيسي نابع مما شاهده المصريون من إنجازات في مختلف المجالات، فلا نجد مجال إلا واقتحمه الرئيس السيسي وحقق فيه إنجازات كبيرة.

عتمان: السيسي أقوى الداعمين للمرأة

وقالت ندية عتمان أمين المرأة في حزب مصر الحديثة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الرئيس السيسي كان أقوى الداعمين للمرأة التي أصبحت تتقلد كافة المناصب القيادية المختلفة من منصب وزير وصولا إلى كافة المناصب في كافة الجهات المختلفة، مؤكدة أن المرأة في كل المحافظات كانت من أقوى الداعمين لاستمرار ودعم الرئيس السيسي في كل قراراته.