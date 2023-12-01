مروان بابلو يعلن طرح ألبومه الجديد: كان نفسي يكون الوقت مناسب

أعلن مؤدي الراب مروان بابلو، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، طرح ألبومه الجديد «آخر قطعة فنية» على جميع المنصات الغنائية، وذلك بعد حذفه منذ فتره تضامنا مع القضية الفلسطينية.

وكتب بابلو قائلا: «الألبوم متاح رسمياً على كل المنصات، ممتن لكل شخص فيكم جداً ولكل شخص شارك فيه برضو، كان نفسي يكون الوقت مناسب أكتر والموضوع ميكونش حاصل غصب عننا بس الحمد لله أكيد دا السيناريو الأفضل».

أغنية ليلي لمروان بابلو

واحتلت أغنية ليلي لمروان بابلو، التي طرحها مؤخرا المركز الثالث في قائمة الأكثر استماعًا عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، والتي روج لها عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها: «ليلي يا.. الآن عبر يوتيوب» وتقول كلماتها: راجع تاني أخلص المهمة.. وأروح بعديها البيت ‎في دماغي.. موسيقى ‎تحكي عن الواقع اللي فيه اتأذيت.. أغلب الناس دي عايزة تضيع وقتها.. حطهم على الويت ‎العقل في الراس ‎الصحاب في الضهر.. والفلوس في الجيب ليلي يا عيني يا مين فيهم حسني».