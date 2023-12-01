حمزة نمرة يحتفل بتصدر أغنية «رياح الحياة» الأكثر استماعا على أنغامي 2023

احتفل الفنان حمزة نمرة، عبر ستوري على حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بتصدر أغنية «رياح الحياة» قائمة الأكثر استماعا على أنغامي لعام 2023.

ونشر نمرة بوستر الأغنية والذي يظهر عدد مرات استماع الأغنية عبر أنغامي، حيث تعدت الـ8 ملايين خلال أشهر قليلة، وتصدر الأغنية الأكثر استماعا خلال عام 2023.

حمزة نمرة يحتفل بأغنية رياح الحياة

وفي بداية طرح أغنية «رياح الحياة» احتفل الفنان حمزة نمرة عبر ستوري حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بتصدرها قائمة الأعلى استماعا بتطبيق أنغامي في أول أسبوع من طرحها، إذ حصلت على المركز الأول في توب الأغاني العربية على أنغامي.

أغنية رياح الحياة

أغنية «رياح الحياة» من ألبوم رايق هي من كلمات محمد فاروق، وألحان حمزة نمرة، وتوزيع وميكساج كريم عبدالوهاب، وجيتار مصطفى أصلان، وباص جيتار أحمد رجب، وناي وكولة صالح يورتاش، وتنفيذ وتريات أحمد عاطف.