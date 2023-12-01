معلومات عن الأسيرة الفلسطينية المحررة عهد التميمي.. مناضلة صفعت جندي إسرائيلي

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن الناشطة الفلسطينية عهد التميمي، ضمن صفقة التبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية، بعد أيام من اعتقالها، وهي تعد بطلة فلسطينية في نظر الملايين من العرب، بسبب تاريخها النضالي، رغم صغر سنها.

تاريخ عهد التميمي مع الاحتلال الإسرائيلي بدأ منذ الصغر، ولها تاريخ نضالي كبير، وتعد إحدى أيقونات النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي، ونستعرض في السطور التالية، أبرز المعلومات عنها ومواقفها ضد الاحتلال، بحسب «BBC»، والعديد من وسائل الإعلام الفلسطينية:

عهد التميمي.. تاريخ نضالي ضد الاحتلال منذ الطفولة

- اسمها عهد باسم محمد تميمي.

- من مواليد قرية النبي صالح، إحدى القرى الواقعة قرب رام الله.

- من مواليد يناير عام 2001، وتبلغ من العمر 22 عامًا.

- انتشر اسمها وهي صغيرة حين تحدت جنود من الجيش الإسرائيلي أثناء الاعتداء على والدتها الناشطة ناريمان التميمي، وذلك في مسيرة سلمية ضد الاحتلال في قرية النبي صالح، وانتشر الفيديو بشكل كبير، وتناقلته وسائل الإعلام، وذلك عام 2012.

- في عام 2017، صفعت جنديًا إسرائيليًا مسلحًا على وجه، أثناء وقوفهما في ساحة منزلهما، حيث طلبت من الجنود، الخروج من المنزل، وحين رفضوا، صفعت أحدهم على وجهه دون خوف.

- اعتقلت عهد التميمي بعد صفعها للجندي، وأصبحت رمزًا للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال، ونشر العديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي حينها، شعارات تقول: «لا السجن ولا الموت يرهبني.. أنا بنت فلسطين والكل يعرفني».

- أصبح وجه «عهد» بعد شجاعتها ضد جنود الاحتلال في شوارع فلسطين أيقونة للنضال، وانتشرت اللوحات الجدارية لصورتها، وحمل الفلسطينيون أثناء المظاهرات صورها أيضًا.

- جمعت عريضة نشرها والدها على الإنترنت تطالب بإطلاق سراح ابنته، 1.7 مليون توقيع.

- تعرضت عهد التميمي للإصابة 3 مرات برصاص الاحتلال الإسرائيلي المطاطي، كما تعرضت لكسر في يدها.

- أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن عهد التميمي في 29 يوليو 2018.

- منحت مؤسسة القوقاز الدولية في تركيا عهد التميمي شهادة «القلب الشجاع لعام 2017».

- تعرضت عهد التميمي للاعتقال مرة أخرى في الأحداث الأخيرة بقطاع غزة، بتهمة التحريض على العنف والإرهاب.

- أطلق سراح «عهد» ضمن صفقة تبادل الأسرى، وذلك أمس الخميس.