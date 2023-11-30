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عادل حمودة: المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 فرصة للتعبير عن الرأي

كتب:

منتصر سليمان
11:14 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
الكاتب الصحفي عادل حمودة

الكاتب الصحفي عادل حمودة

دعا الكاتب الصحفي عادل حمودة، المصريين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، قائلا: «إذا كنت تشعر بأنك تنتمي إلى هذا البلاد، أو تعاني من مشكلات ما وترى أن هناك حل لها، وترى ضرورة أن يكون لك ولأسرتك وبلدك مستقبلا أفضل يمكنك المشاركة في الانتخابات كي تعبر عن الرأي الذي تريده».

وأضاف «حمودة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جمال عنايت، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «أعتقد أن الموقف السلبي موقف غير إنساني، والإنسان الذي يتكاسل في هذا الأمر هل من حقه أن ينتقد أو يتحدث أو يقول رأيه؟! الانتخابات فرصة كي يعبر المواطن عن رأيه على نحو واضح ومباشر».

وحول عناصر القوة للدولة المصرية، قال الكاتب الصحفي: «لو لم يكن لدينا جيش قوي ومتطور وحديث لأدخلت إسرائيل الفلسطينيين في نصف ساعة، وبالتالي فإن إسرائيل تخشى أن تتورط في حرب مع مصر، لأنه عند حد معين من الممارسات الإسرائيلية يمكن أن تعتبر مصر أنها تعتدي على حدودها».

وأكد: «كل التقديرات في الصحف الأمريكية والغربية والإسرائيلية تؤكد أن إسرائيل حذرة جدا من الاقتراب من نقطة تماس عسكرية مع مصر، وهذا عنصر ردع يجعلها تتراجع عن التهجير بشكل أو بآخر».

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