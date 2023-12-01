«الكهرباء» تعلن حاجتها لشغل عدد من الوظائف.. ما التخصصات المطلوبة؟

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حاجتها لشغل عدد من الوظائف في عدة مناطق مختلفة وتعد أكبر مسابقة تعيينات فى تاريخ الوزارة.

وأكدت الشركة في بيانها، أنها تحتاج لعدد من خريجي كلية الهندسة والحاسبات والمعلومات، والعلوم وكذلك خريجي المعاهد، والمدارس الفنية الصناعية، طبقا لعدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة التخصصات المطلوبة كالتالي:

بالنسبة للمهندسين تشمل تخصصات:

كهرباء قوى

ميكانيكا قوى

اتصالات وإلكترونيات

مدني

معمارى

كيميائي

مهندس واحد حاسبات ونظم معلومات

بالنسبة للكيميائي تشمل تخصصات:

كيمياء عامة - كيمياء خاصة

وتشمل تخصصات الفنيين:

كهرباء قوى

ميكانيكا قوى

أجهزة وتحكم

تشكيل معادن ولحام

تبريد وتكييف

مساحة

كيمياء

ويتم التقديم طبقا لبعض الشروط الخاصة بكل وظيفة، إضافة إلى الاشتراطات العامة وتشمل:

- ألا يزيد عمر المتقدم لوظائف (مهندس- أخصائي - كيميائي) عن 30 عاما، ولوظيفة فني عن 28 عاما خلال فترة الإعلان.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها.

- ألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم بعقوبة جنائية مخلة بالشرف والأمانة.

- اجتياز الاختبارات الفنية، والسلوكية، والمقابلة الشخصية، والكشف الطبي ‏قبل التعيين.

ويبدأ التقديم لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023، وعلى الراغبين للعمل بهذه الوظائف تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر، من هنا.