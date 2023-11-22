25 خدمة إلكترونية تتيحها وزارة الكهرباء على المنصة الموحدة للكهرباء

في إطار استمرار خدمات التحول الرقمي للحكومة المصرية، والتي أسهمت كثيرا في إنهاء مشكلات المواطنين المتعلقة بإنهاء الكثير من المصالح الحكومية، كما أنها قضت تماما على التكدس أمام المصالح والهيئات والمديريات المختلفة بالمرافق وغيرها للحصول على الخدمات.

25 خدمة إلكترونية أتاحتها وزارة الكهرباء على المنصة الموحدة للكهرباء

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية جميع الخدمات المتعلقة بالكهرباء، التي يستطيع أي مواطن الحصول عليها إلكترونيا من الهاتف أو جهاز كمبيوتر موصل بخدمة الإنترنت، دون الحاجة لمواجهة الزحام أو التكدس في الطوابير، وهى خدمات المنصة الموحدة للكهرباء، عبر الرابط الإلكتروني هنــــا.

- شهادة بيانات تعاقد.

- شهادة بيانات استهلاك.

- تسجيل قراءة العداد.

- دفع فواتير استهلاك الكهرباء.

- تحويل طلبات الممارسات إلى عدادات كودية.

- تركيب عداد بدل فاقد.

- رفع العداد.

- تسجيل بيانات عداد بالحساب.

- فحص العداد.

- تركيب عداد قانوني لأول مرة.

- احسب فاتورتك.

- استعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء.

- تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه.

- استخراج كارت شحن للعداد بدل تالف.

- تنازل عن ملكية العداد.

- استبدال عداد بقدرة أكبر.

- تصحيح قراءة العداد.

- تصحيح بيانات صاحب العداد.

- جدولة مديونية على أقساط شهرية.

- سداد دفعة مقدمة للعداد.

- توصيل تيار كهربائي للمباني السكنية.

- توصيل تيار وتركيب عداد إنشائي.

- خدمة الأعطال والشكاوى.

- توصيل التيار الكهربائي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- خدمة الاستفسارات والمقترحات.