تعيينات وزارة الكهرباء.. هيئة المحطات النووية تبدأ طلبات تلقي الوظائف

تبدأ هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء اليوم الجمعة 24 من شهر نوفمبر الجاري ولمدة 7 أيام، في تلقي طلبات الراغبين في شغل الوظائف التخصصية المختلفة من خريجي كليات العلوم والهندسة وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2023

التخصصات المطلوبة للمتقدمين لوظائف العلوم 2023

وحددت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في الإعلان وظائف العلوم من الحاصلين بكالوريوس العلوم أو ما يعادله في تخصصات «ﻛﯾﻣﯾﺎء – ﻓﯾزﯾﺎء في الدرجات الوظيفية الثانية والثالثة »

الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل وظائف الدرجة الثانية 2023

واعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل وظائف الدرجة الثانية من الحاصلين على بكالوريوس العلوم أو ما يعادله في التخصصات المطلوبة.

- اﻟﻘﯾد ﺑﺎﻟﻧﻘﺎﺑﺔ.

- ﺧﺑرة ﻻ ﺗﻘل ﻋن 6 ﺳﻧوات ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺧﺻص.

- ﻗﺿﺎء ﻣدة ﺑﯾﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن 6 ﺳﻧوات ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻷدﻧﻰ ﻣﺑﺎﺷرة إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻘدم ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺟﮭﺎزاﻹداري ﻟﻠدوﻟﺔ أو اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠدرﺟﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻷدﻧﻰ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻘدم ﻣﻣن ﯾﺷﻐل وظﯾﻔﺔ ﺑﺄﺣد اﻟﻛﺎدرات اﻟﺧﺎﺻﺔ.

- إﺟﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اإﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ واﻟﺣﺎﺳب اﻵلي.

- اﺟﺗﯾﺎز اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻘررة.

الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل وظائف الدرجة الثالثة 2023

وأعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل وظائف الدرجة الثالثة من الحاصلين علي بكالوريوس العلوم أو ما يعادله في التخصصات المطلوبة.

- اﻟﻘﯾد ﺑﺎﻟﻧﻘﺎﺑﺔ.

- إﺟﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اإﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ واﻟﺣﺎﺳب اﻵلي.

- اﺟﺗﯾﺎز اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻘررة

التخصصات المطلوبة للوظائف الهندسية 2023

وأعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل وظائف الدرجات الأولى والثانية والثالثة من الحاصلين على بكالوريوس الهندسة أو ما يعادله في التخصصات العامة الآتية «هندسة نووية - كهرباء - كيمياء - ميكانيكا - مدني».

الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل الدرجة الأولى بالوظائف الهندسية 2023

- اﻟﻘﯾد ﺑﺎﻟﻧﻘﺎﺑﺔ.

- ﺧﺑرة ﻻ ﺗﻘل ﻋن 10 ﺳﻧوات ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠقة ﺑﺎﻟﺗﺧﺻص.

- ﻗﺿﺎء ﻣدة ﺑﯾﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن 4 ﺳﻧوات ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻷدﻧﻰ ﻣﺑﺎﺷرة إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻘدم ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺟﮭﺎز اﻹداري ﻟﻠدوﻟﺔ أو اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠدرﺟﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻷدﻧﻰ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻘدم ﻣﻣن ﯾﺷﻐل وظﯾﻔﺔ ﺑﺄﺣداﻟﻛﺎدرات اﻟﺧﺎﺻﺔ.

- إﺟﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ والحاسب الآلي.

- اﺟﺗﯾﺎز اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻘررة.

- ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎدة واﻟﺗوﺟﯾﮫ ووﺿﻊ اﻟﺧطط وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ.

الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل الدرجة الثانية بالوظائف الهندسية 2023

- اﻟﻘﯾد ﺑﺎﻟﻧﻘﺎﺑﺔ.

- ﺧﺑرة ﻻ ﺗﻘل ﻋن 6 ﺳﻧوات ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺧﺻص.

- ﻗﺿﺎء ﻣدة ﺑﯾﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن 6 ﺳﻧوات ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻷدﻧﻰ ﻣﺑﺎﺷرة إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻘدم ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺟﮭﺎز اﻹداري ﻟﻠدوﻟﺔ أو اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠدرﺟﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻷدﻧﻰ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻘدم ﻣﻣن ﯾﺷﻐل وظﯾﻔﺔ ﺑﺄﺣد اﻟﻛﺎدراتاﻟﺧﺎﺻﺔ.

- إﺟﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ واﻟﺣﺎﺳب اﻵلي.

- اﺟﺗﯾﺎز اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻘررة.

الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل الدرجة الثالثة بالوظائف الهندسية 2023

- اﻟﻘﯾد ﺑﺎﻟﻧﻘﺎﺑﺔ.

- إﺟﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ واﻟﺣﺎﺳب اﻵلي.

- اﺟﺗﯾﺎز اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻘررة

رابط تقديم طلبات وظائف الكهرباء 2023

وأكدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أنه يتم تقديم الطلبات بصيغة « بي دي إف» من خلال موقع الهيئة الإلكتروني التالي www.nppa.gov.eg