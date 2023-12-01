لقطات من إدلاء المصريين بأصواتهم في انتخابات الرئاسة بأستراليا

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لقطات من استمرار توافد الجاليات المصرية بالخارج في مقارات الاقتراع بأستراليا، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت الحملة الرسمية عبر منشورها: «يمكنكم الآن مشاركتنا بفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: ⁦01093576357⁩».