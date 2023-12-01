سفير مصر بماليزيا: بوادر مشرفة للإقبال على انتخابات الرئاسة في الساعة الأولى

قال السفير رجائي النصر، سفير مصر في ماليزيا، إن التصويت بدأ منذ ساعة وسيمتد حتى التاسعة مساءً، وتم تجهيز السفارة بشكل تام لاستقبال الناخبين المصريين، مضيفا أن عدد الجالية المصرية بماليزيا كبير، مؤكدًا أنه يتوقع أن يكون الإقبال كبيرا على اللجنة الانتخابية، مشيرًا إلى أن بوادر المقبلين للانتخاب مشرفة، والمقبلون على السفارة أعدادهم كبيرة، بالرغم أن الجمعة هو يوم عمل.

دور السفارات في نشر الوعي للمواطنين بأمر الانتخابات

وأوضح النصر، خلال مداخلته على فضائية «إكسترا نيوز» من كوالا لامبور، أن يومي السبت والأحد ستكون نسبة المشاركة أكبر من اليوم، لأنهما يومي العطلة الأسبوعية في ماليزيا، مؤكدًا أن المواطن المصري قد يكون بعيدا بعض الشيء عن الأخبار أو المعلومات التي تخص الحملات الانتخابية، ولكن يأتي دور السفارات في نشر الوعي عن المرشحين عن طريق الحملات والنشرات وغيرها، وهذا ما تعمل عليه السفارة المصرية بماليزيا.

واستكمل: «أن كل القنوت المصرية عبر خطوط القمر الصناعي تنقل الأحداث إلى ماليزيا والغالبية العظمى على وعي بما يحدث، وبمساعدة الجاليات والسفارات نسعى لجعل المصريين ملمين بكل المعلومات».