فلاحون بالمنوفية يدعمون السيسي في انتخابات الرئاسة: حقق إنجازات تاريخية

نجح المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في تحقيق العديد في مختلف المجالات، وفي القلب منها كان المجال الزراعي، الذي شهد طفرة للفلاحين على مستوى توفير الأسمدة وإنشاء المجمعات الزراعية وتبطين الترع لتسهيل وصول مياه الري إلى الأراضي الزراعية، فضلا عن استصلاح ملايين الأفدنة، والتي اعتبرها المزارعون مزايا تاريخية لم يسبق تنفيذها في عهد رئيس سابق.

إنجازات السيسي في المجال الزراعي

وأكد المهندس الزراعي بالمعاش محمد خاطر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن السيسي حقق إنجازات كبيرة في المجال الزراعي ومن بينها استصلاح الأراضي بعد أن كانت صحراء جرداء، موضحاً أن الإنجازات كثيرة ومن أهمها توفير السماد باستخدام كارت الفلاح تسهيلًا على المواطنين، مشددا على أن أهم الإنجازات هو حماية مصر من كل المخططات التي تحاك ضدها من أهل الشر.

دعم المزارعين للمرشح الرئاسي

في نفس السياق، قال علي النفيلي، أحد المزارعين، إن المرشح عبدالفتاح السيسي حقق ما لم يحققه أحد من قبله في المجال الزراعي وخدمة الفلاحين. وأشار إلى أن مشروع تبطين الترع يمثل نقلة نوعية وخدمة كبيرة للفلاحين، موضحاً أنه كان يعاني من عدم انتظام تدفق المياه إلى الأراضي الزراعية. وأكد أن من بين الإنجازات التي استفاد منها الفلاح مباشرةً هو توفير الأسمدة والتقاوي الغزيرة الإنتاج للمزارعين.

شمس: المزارعون استفادوا

وفي سياق متصل، أكد محمود شمس، عمدة قرية بالمنوفية، أن المزارعين في هذا العصر استفادوا بشكل كبير من الإنجازات التي تم تحقيقها في مصر لدعم الفلاحين مباشرةً. ومن بين هذه الإنجازات، تبطين الترع، وإنشاء المجمعات الزراعية ضمن حياة كريمة، وتسهيل الحصول على الأسمدة والكيماويات، واستصلاح الأراضي الزراعية. وأعرب عن شكره للسيسي على كل ما يقوم به في خدمة المصريين في كل المجالات.

وقال كمال صدقة، مهندس زراعي بالمعاش ومزارع، إن السيسي استطاع تنفيذ العديد من الإنجازات للمزارعين، منها استصلاح الأراضي التي تزيد عن 3 مليون فدان، مما يقلل من الحاجة إلى استيراد الغذاء من الخارج. مشيرا إلى أن استصلاح الأراضي الزراعية شهد تطورًا هائلاً لم تشهده مصر في تاريخها المعاصر، داعيًا السيسي إلى الاستمرار في تنفيذ مبادراته الكبيرة في هذا المجال.