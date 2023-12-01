8 شروط للتقديم لوظائف شركة مياه الشرب في القاهرة.. اعرفها

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة برئاسة المهندس مصطفى الشيمي، رئيس الشركة، حاجتها لشغل عدد من الوظائف للتعاقد من الوظائف «محام، فني تشغيل مياه، فني سلامة وصحة مهنية، فني حاسبات، ممرض، سائق، مراقب أمن، عامل حفر أو خدمات».

مواعيد التقديم للوظائف

وأشارت الشركة إلى أنّ باب التقديم لتلك الوظائف مفتوح في الفترة من السبت الموافق 16 ديسمبر إلى الأحد 31 ديسمبر الجاري، ويتم التقديم على موقع الشركة من هنا:

وفيما يتعلق بشروط التقديم للوظائف المتاحة تضمنت ما يلي:

- المتقدم مقيم بالقاهرة.

- الموقف من الخدمة العسكرية.

- إثبات الإقامة والسكن بإيصال مرافق كهرباء، مياه، غاز.

- اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية.

- اجتياز الاختبارات الطبية.

- مقيد بجداول المشتغلين بنقابة المحامين.

- لا يجوز النقل ن الشركة قبل 5 سنوات.

- لا يتعدى السن 30 عامًا في تاريخ الإعلان.

مستندات التقديم لشغل الوظائف

أما مستندات التقديم تشمل، إرفاق صورة من شهادة الميلاد، المؤهل الدراسي، الموقف من التجنيد، صورة بطاقة الرقم القومي، سارية، صحيفة الحالة الجنائية، صورة شخصية، إرفاق كارنية النقابة أو شهادة القيد، متابعة مواعيد الاختبارات من خلال موقع الشركة.

وفيما يتعلق بباقي الوظائف أوضحت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنّ وظائف الفنيين تشترط مؤهل فني صناعي متوسط أو فوق المتوسط، ومهنة ممرض مؤهلها دبلوم تمريض أو معهد فني تمريض، والسائق مؤهله محو أمية، ابتدائية، إعدادية، ووظيفة مراقب أمن تشترط مؤهل متوسط، وعامل الحفر مؤهل محو أمية، ابتدائية، إعدادية.