محافظة القاهرة: تهذيب 22 عقارا بمصر القديمة وحصر منطقة السحيلة لتطويرها

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال التطوير الجارية حاليا بمنطقة مصر القديمة والتي تأتي ضمن خطة الدولة لإعادة إحياء وتطوير القاهرة إلى جانب متابعة أعمال الطرق والمحاور المرورية الجديدة بنطاقها لتذليل كل التحديات والتعارضات التي قد تعوق الأعمال لخلق محاور مرورية جديدة لتيسير حركة المواطنين بمختلف أحياء المنطقة وربطها بالمناطق الأخرى في ضوء المتابعة المستمرة للمشروعات التنموية القائمة بصورة لحظية.

أعمال التطوير

كما تفقدت نائب المحافظ أعمال تطوير الطرق والمحاور المرورية الجارية، ومنها تفقد الأعمال بكوبري العميد إبراهيم الرفاعي، وصولا إلى كورنيش النيل وكذلك للاطمئنان على سير العمل بمنطقة التطوير من جميع النواحي، كما تفقدت منطقة السحيلة والعقارات ذات الخطورة الداهمة المطلة على منطقة التطوير، والذي يبلغ عددها 22 عقارًا وتهذيبها، وكذلك تعارضات الفسطاط وكل ما يخص التطوير من أعمال، في ظل توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

من ناحية أخرى، بدأ اللواء أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، في أعمال حصر منطقة السحيلة تمهيدا لتطويرها، والتي سيتم إعادة تخطيطها مرة أخرى ضمن خطة الدولة للتطوير، تنفيذًا للمخططات المقترحة في هذا الشأن، التي تستهدف إحياء القاهرة التاريخية، وإعادة الوجه الحضاري لها، تحقيقاً لخطة الدولة في تحسين العمران القائم، وإتاحة حياة تليق بالمواطن المصري.

متابعة أعمال التوسعات

شارك في الجولة اللواء أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، وجمال حسين مدير المتابعه الميدانية بالمنطقة الجنوبية، وعدد من الأجهزة التنفيذية بالحي؛ لمتابعة أعمال التوسعات والمشروعات التي تتم على أرض الواقع.