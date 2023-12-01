إقبال كثيف على سفارة مصر في أبوظبي للتصويت بالانتخابات الرئاسية (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، مقاطع فيديو ترصد سير العملية الانتخابية في سفارة مصر في أب ظبي، إذ تشهد السفارة إقبالا كثيفا من المواطنين المصريين المقيمين في أبوظبي، للإدالاء بأصواتهم في الانتخابيات الرئاسية.

رصدت مقاطع الفيديو، الطوابير المنظمة أمام أبواب السفارة، ولحظة دخول ">المواطنين للتصويت ووضع بطاقات الانتخابات في الصناديق.

بدء تصويت المصريين في الخارج

انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، في العديد من دول العالم وبينها الإمارات منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، على أن تستمر حتى يوم الأحد المقبل.