رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

إقبال كثيف على سفارة مصر في أبوظبي للتصويت بالانتخابات الرئاسية (فيديو)

كتب:

ماريان سعيد
09:25 ص | الجمعة 01 ديسمبر 2023
تصويت المصريين في الإمارات

تصويت المصريين في الإمارات

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، مقاطع فيديو ترصد سير العملية الانتخابية في سفارة مصر في أب ظبي، إذ تشهد السفارة إقبالا كثيفا من المواطنين المصريين المقيمين في أبوظبي، للإدالاء بأصواتهم في الانتخابيات الرئاسية.

رصدت مقاطع الفيديو، الطوابير المنظمة أمام أبواب السفارة، ولحظة دخول ">المواطنين للتصويت ووضع بطاقات الانتخابات في الصناديق.

 

بدء تصويت المصريين في الخارج

انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، في العديد من دول العالم وبينها الإمارات منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، على أن تستمر حتى يوم الأحد المقبل.

اقرأ المزيد:

قبل انطلاق الانتخابات في الخارج.. اعرف الفئات الممنوعة من التصويت

بدء غرفة عمليات حملة فريد زهران لمتابعة الانتخابات الرئاسية في الخارج (صور)

انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج بنيوزيلندا

حزب الوفد يناشد المصريين في الخارج المشاركة في الانتخابات الرئاسية
بقلم ماريان سعيد

محررة بجريدة الوطن مسؤولة عن تحرير وتنفيذ مقاطع الفيديوجراف.