سعر الدولار اليوم الجمعة 1-12-2023 في البنوك المختلفة

أعلنت البنوك المصرية، عبر مواقعها الرسمية على الإنترنت، ثبات سعر الدولار اليوم الجمعة 1-12-2023 في البنوك، ويبلغ أعلى سعر للدولار للشراء اليوم 30.83 جنيه، أما أقل سعر بيعا فسجل 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم الجمعة 1-12-2023، يبلغ 30.83 جنيه للشراء، و30.65 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

فيما سجل سعر الدولار اليوم الجمعة، داخل بنك مصر 30.85 جنيه للبيع، أما سعر الشراء فسجل 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار اليوم الجمعة، داخل البنك التجاري الدولي إلى 30.95 جنيه للبيع، أما سعر الشراء فسجل 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك الإسكندرية إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.