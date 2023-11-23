أسعار العملات اليوم الخميس 23-11-2023 في البنوك خلال بداية التعاملات

استقرت أسعار العملات اليوم الخميس 23-11-2023 في البنك المركزي مع بداية التعاملات، إذ سجل متوسط صرف الدولار نحو 30.83 جنيه للشراء، فيما بلغ البيع 30.95 جنيه.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية

وسجلت أسعار العملات اليوم الخميس 23-11-2023 في بداية تعاملات البنوك 33.08 جنيه لليورو، فيما بلغ سعر الريال السعودي حوالي 8.22 جنيه.

سعر الدولار في البنوك

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 23-11-2023، إذ بلغ سعره في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، فيما سجل سعر البيع 30.85 جنيه.

سعر اليورو في البنوك

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلى 33.47 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 33.67 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي

وسجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه في البنك المركزي حوالي 38.64 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع حوالي 38.81 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجل سعر الريال السعودي حوالي 8.22 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع حوالي 8.25 جنيه، في البنك المركزي.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي 8.39 للشراء، وبلغ سعر البيع حوالي 8.43 جنيه.

سعر الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي 100.06 جنيه للشراء، والبيع 100.15 جنيه.