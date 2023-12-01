مباريات الجولة التاسعة للمجموعة 11 في دوري القسم الثالث بالإسكندرية

تنطلق غدا السبت، الجولة التاسعة لدوري القسم الثالث للمجموعة الحادية عشر والتي تنظمها منطقة الإسكندرية لكرة القدم.

مباريات الجولة التاسعة

يلتقي فريق نهضة العامرية مع مركز شباب المعمورة على ملعب مركز شباب العامرية، ‏ويواجه مركز شباب إيتاي البارود نظيره أصحاب الجياد على ملعب مركز شباب إيتاي البارود.

كما يستضيف فريق بدر نظيره مركز شباب كفر بولين على ملعب بدر، ويواجه فريق أبو المطامير مركز شباب العامرية على ملعب الأول.

مواعيد المباريات

ويواجه مركز شباب أبو حمص نظيره المنتزه على ملعب أبو حمص، بينما يلتقي مركز شباب الدلنجات مع فريق الترام على ملعب مركز شباب الدلنجات، فيما جنبت القرعة فريق مياه البحيرة من اللعب في هذه الجولة، وتقام جميع المباريات في تمام الساعة 2.30 مساء.