تحرير 228 مخالفة في حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالمنوفية

واصلت مديرية التموين في محافظة المنوفية، شن حملاتها المكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم ضبطها والتحفظ وعلى السلع الغذائية المضبوطة.

ضبط مخالفات تموينية في المنوفية

وأكد عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في المنوفية، أنه تم تحرير 228 مخالفة تموينية متنوعة خلال التفتيش على المخابز والأسواق والمطاعم، في 24 ساعة، مؤكداً أنه تم التحفظ على المضبوطات المخالفة ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق.

تكثيف الحملات التموينية في المنوفية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه خلال شهر نوفمبر الماضي تم تحرير أكثر من 4 آلاف محضر متنوع، والتحفظ على كميات كبيرة من السلع الغذائية، موجها الشكر لكل المشاركين في الحملات لضبط الأسواق ومنع التلاعب.

على صعيد متصل، أشار «الجمال» إلى أنه تم ضح كميات كبيرة من السكر والسلع الغذائية بأسعار مخفضة في إطار مبادرة خفض الأسعار، موضحاً أن التخفيضات في المنافذ تصل إلى 20% في أسعار السلع، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد حل لأزمة السكر في الأسواق.