خريطة القوافل الطبية خلال شهر ديسمبر في محافظة المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن تنفيذ خطة القوافل الطبية العلاجية الشاملة متعددة التخصصات خلال شهر ديسمبر الجاري، بكل القرى والمناطق النائية بنطاق المحافظة، وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية للفئات الأكثر احتياجا، والتي من شأنها توفير حياة كريمة وآمنة لهم، مؤكدا استمرار تنفيذ القوافل الطبية المجانية بالتنسيق مع وزارة الصحة لتقديم خدمات صحية أفضل لأهالي قرى الريف المصري تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

خريطة القوافل الطبية في محافظة المنوفية

وأوضحت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن القوافل الطبية ستجوب عدة قرى بالمحافظة، وستبدأ يومي 2 و3 ديسمبر بقرية السلام وقرية منشية الرحمن، ويومي 13 و14 ديسمبر في قرية كفر داوود، ويومي 23 و24 ديسمبر بمدينة السادات، وقرية زاوية رزين بمركز منوف يومي 6 و7 من نفس الشهر، وقرية بشتامي بمركز الشهداء يومي 20 و21 ديسمبر، وقرية كفر ربيع بتلا يومي 27 و28 ديسمبر، وأخيرا في قرية ساقية المنقدي بمركز أشمون 30 و31 ديسمبر، لافتة إلى أن القوافل تستهدف الوصول بالخدمات الطبية للقرى النائية والفئات المجتمعية الأكثر احتياجا لتعظيم شأن الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ المنوفية يشيد بتنظيم القوافل الطبية في القرى

وأشاد محافظ المنوفية بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية مما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم، مؤكدا دعمه الكامل للمنظومة الصحية بكافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية لهم، موجها بتذليل كافة العقبات وتقديم التيسيرات اللازمة لتلك القوافل لتحسين مستوى الخدمة للارتقاء بالمستوى الصحي للمواطن بقرى الريف المصري وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.