مصر تهنئ السعودية بالفوز باستضافة معرض إكسبو 2030

أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم عن خالص التهنئة للمملكة العربية السعودية الشقيقة على الفوز باستضافة معرض إكسبو الدولي لعام 2030 في مدينة الرياض، مؤكدة ثقتها في قدرة الأشقاء بالمملكة على تنظيم هذا الحدث المهم، وبما يضيف لرصيد الفعاليات الدولية المهمة التي نجحت المملكة العربية السعودية في تنظيمها.

وأكدت مصر أن فوز المملكة العربية السعودية بتنظيم هذا الحدث الدولي الهام في الجولة الأولى للاقتراع، يعكس مقدار التقدير للعرض الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية، والثقة فى قدرتها على تنظيم الحدث بكل نجاح واقتدار، متمنية للشعب السعودي الشقيق دوام التوفيق والترقي.