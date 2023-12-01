كرسي متحرك وعكاز.. مشاهد بارزة من مشاركة مصريين الخارج بانتخابات الرئاسة

توجه عدد كبير من المصريين بالخارج، إلى مقار اللجان الانتخابية في مختلف دول العالم، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، التي انطلقت اليوم الجمعة بالخارج، وتستمر حتى الأحد المقبل، حاملين الأعلام المصرية ولافتات تحمل صور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لدعمه في استكمال بناء مصر.

وحرص عدد كبير من المصريين بالخارج، خاصة كبار السن على المشاركة في العرس الانتخابي، ليثبتوا للعالم مدى أهمية الانتخابات الرئاسية المصرية، ومن ضمن المشاهد البارزة توجه أحد المواطنين على كرسيه المتحرك إلى لجنته الانتخابية، وينتظر دوره من للإدلاء بصوته، وأخر يتوكأ على عكازه في انتظار دوره أيضا.

إقبال المصريين على الانتخابات الرئاسية

صور كبيرة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وعلم مصر، حملها المصريين في مختلف الدول سواء العربية والأجنبية، حيث كانوا متراصين بجانب بعضهم البعض، الكل منهم ينظر دوره لكي يدلي بصوته الانتخابي، وفقا للصور التي نشرتها الصفحة الرسمية لتنسقية شباب الأحزاب والسياسين.

عائلات في محيط مقار الانتخابات الرئاسية بالخارج

ظهرت بعض العائلات بأكملها أثناء في محيط اللجان الانتخابية، وكانت علامات الفخر والاعتزاز تسيطر على جميع المصريين بالخارج أثناء المشاركة في الانتخابات الرئاسية، تلك اللحظات التي أثبت مدى حرص المصري على أداء واجبه الوطني.

يشار إبى أن الجاليات المصرية في مختلف دول العالم، استعدت بقوة لبدء عملية الانتخابات الرئاسية، إذ تم توفير كل المواصلات المجانية للمصريين، لتسهيل عملية التصويت في انتخابات الرئاسة، خاصة القادمين من مدن بعيدة عن مقر السفارات والقنصليات المصرية في مختلف الدول.