بالورود والأغاني الوطنية.. استعدادات الجالية المصرية في ألمانيا لانتخابات الرئاسة

ساعات قليلة تفصلنا على انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج، وذلك حسب الجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، إذ من المفترض أن تبدأ الانتخابات حسب التوقيت المحلي لكل دولة، وتحديدا في الساعة 9 صباحا مع مراعاة فرق التوقيت مع مصر.

استعدادات عديدة قامت بها الجاليات المصرية في مختلف دول العالم، لبدء عملية الانتخابات الرئاسية، ومنها الجالية المصرية في ألمانيا التي بدأت الاستعداد لإنتخابات الرئاسة بعد الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر المجيدة: «احنا بدأنا بالفعل الاستعداد للانتخابات بعد الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر، وعملنا اجتماع مع الولايات المختلفة في ألمانيا لتوفير كافة الإمكانيات» وذلك وفقا لما قالته «منى علي» ممثل الجالية المصرية في ألمانيا في حديثها لـ «الوطن».

الاستعداد للانتخابات الرئاسية

اجتماعات عدة عقدتها «منى» لأبناء الجالية المصريين في ألمانيا لتوعيتهم بأهمية الانتخابات الرئاسية وتسهيل الإجراءات اللازمة لتسهيل الانتخابات على المصريين المتواجدين في العاصمة برلين: «بقينا بنفكر الناس أن يوم 1 ديسمبر هيكون في انتخابات ونوعيهم بأهمية الانتخابات، ولازم ننزل ندلي بصوتنا ورغم صعوبة الجو ولكن ده مش هيمنعنا نأدي واجبنا الوطني تجاه مصرنا الحبيبة».

توفير كافة المواصلات المجانية للمصريين القادمين من مدن بعيدة عن مقر السفارة المصرية في ألمانيا، لتسهيل عملية التصويت الانتخابي عليهم، «بنحاول نسهل التصويت عليهم عشان لازم كل الناس تنزل تشارك وتقول رأيها»، بحسب «منى»، مشيرة إلى أنه يتم استقبال المصريين بالورود والحلويات الشرقية والأغاني الوطنية: «الانتخابات هنا عندنا في السفارة بتكون عُرس، وبنحس أننا رايحين لمصر والحمد لله الانتخابات المرة دي جاية في وسط الإجازات».

تحدثت منى علي، عن الإنجازات العظيمة التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية والمشاريع القومية التي تم افتتاحها: «احنا فخورين بالجمال اللي وصلت له بلدنا بداية من العلمين وحياة كريمة والعاصمة الإداراية، وغيرها من المشاريع القومية التي أنشائها الرئيس عبد الفتاح السيسي».