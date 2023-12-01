كولر يهدد لاعبي الأهلي بعد اجتماعه مع الإدارة | عاجل

ألقى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبيه خلال الساعات الماضية، حذرهم فيها من خطورة فريق يانج أفريكانز التنزاني، وأهمية مباراة غد السبت، والعودة بالثلاث نقاط.

كولر يحذر من التهاون أو الاستهتار

ووفقًا لمصدر مطلع داخل النادي الأهلي، فإن مارسيل كولر، حذر من التهاون أو الاستهتار في مباراة السبت، وضرورة أن يكون جميع اللاعبين في كامل تركيزهم لحصد الفوز والحصول على النقاط الثلاث.

أوضح أن كولر أكد للاعبين أن الوضع لا يحتمل بعد تراجع النتائج الفترة الماضية، وبداية الموسم غير الجيدة بعد خسارة لقب السوبر الأفريقي والدوري الأفريقي في نسخته الأولى، بجانب تراجع النتائج في دوري NILe.

وأضاف المصدر أن كولر شدد على اللاعبين بأن الفترة المقبلة ستكون مختلفة تمامًا وعلى الجميع أن يبذل قصارى جهده في المباريات وتقديم أفضل مستوى له، وإلا فإن دكة البدلاء ستكون مصيره.

واختتم أن المدير الفني أكد أن الفوز على يانج أفريكانز، سيحسن وضع الفريق بمجموعته قبل مواجهتي شباب بلوزداد الجزائري، في الجولتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات، لذا على الجميع الحذر.

جاءت تحذيرات كولر بعد اجتماع مجلس إدارة الأهلي معه، ومناقشته في كل الملفات المتعلقة بمنظومة العمل وتطبيق اللوائح، والأسباب التي جعلت الفريق لا يقدم المردود المنتظر.

وكشفت مصادر، أن الإدارة شددت خلال الاجتماع على المدرب السويسرى بضرورة إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي سريعًا، وخلق دوافع جديدة، وتقديم ما يليق بالأهلي وقدرات لاعبيه وجهازهم الفني.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق يانج أفريكانز، في السادسة من مساء غد السبت، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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