رئيس الجالية المصرية في روسيا: برودة الجو لم تمنعنا من التصويت بالانتخابات

قال أيمن العيسوي، رئيس الجالية المصرية في روسيا، إنَّ المشهد الخاص بمشاركة المصريين بالخارج في العملية الانتخابية مبشر، وسط توافد أعدادٍ كبيرة للإدلاء بصوتهم، لافتًا إلى أنَّه تم فتح اللجان الانتخابية لاستقبال الناخبين في موعدها المحدد من اللجنة العليا للانتخابات، في التاسعة صباحًا.

انخفاضات درجات الحرارة لم تمنع الناخبين

وأضاف «العيسوي»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا لايف»، أنَّه رغم برودة الجو في روسيا في الوقت الحالي، فإنَّ انخفاضات درجات الحرارة لم تمنع الناخبين من النزول في الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم.

درجات الحرارة اليوم في روسيا سالب 13

وتابع رئيس الجالية المصرية في روسيا: «درجة الحرارة اليوم في روسيا منخفضة وتصل إلى سالب 13، ولكن هناك توافدًا وإقبالًا كثيفًا من المصريين وإصرارًا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بهدف الحفاظ على الأمن والأمان لبلدهم ووطنهم الأم، مصر».