تصل لـ 750 ألف جنيه.. تعرف على أسعار باقات الحج بدون قرعة

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أسعار باقات الحج بدون قرعة بالنسبة لبرنامج الـ5 نجوم ستصل إلى ما يزيد على 750 ألف جنيه، فيما ستبدأ أسعار الباقة بالنسبة للبرامج الاقتصادية من نحو 510 آلاف جنيه، موضحا أن غالبية شركات السياحة ستبدأ في الإعلان عن تلك الأسعار بداية من شهر يناير من العام المقبل.

باقات الحج بدون قرعة

وأضاف عضو الغرفة لـ«الوطن»، أن باقات الحج بدون قرعة مخصصة لفئات معينة غالبيتها من ذوي الإنفاق المرتفع، فضلا عن الفئات التي حرمتهم الضوابط العامة للحج المصري من التقدم لقرعة الحج السياحي مثل من أدى الحج قبل ذلك ،مشيرا إلى أن الإقبال على تلك الباقات سيكون معقول وليس بالكثافة الكبيرة.

أهالي المصريين العاملين بالخارج

ومن جهته قال حمزة عنبى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن من بين شرائح الشعب المصري التي نستهدف تقدمهم للسفر الحج بواسطة الباقات الجديدة هم العاملين المصريين بالخارج وأهاليهم الذين لم يتمكنوا من السفر للحج طوال السنوات الماضية، أو أدوا المناسك قبل ذلك ويرغبون في أدائها هذا العام.

يشار إلى أن غرفة شركات السياحة طرحت هذا العام باقات حج بدون قرعة أو قيود وشروط على المواطنين ستنظمها شركات السياحة للمرة الأولى هذا العام