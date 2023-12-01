فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السائحين اليوم.. نسبة الإشغالات تجاوزت 80%

استقبلت فنادق مرسى علم 7 آلاف سائح خلال اليومين الماضيين، على متن 34 رحلة طيران سياحية تمثل عددًا من مختلف الجنسيات الأجنبية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مرسى علم تستقبل آلاف السائحين

وأوضح عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن فنادق مرسى علم استقبلت أول أمس 4 آلاف سائح على متن 20 رحلة طيران، واستقبلت أمس 3 آلاف سائح على متن 14 رحلة طيران حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه جرى استقبال السياح الأجانب بالورود ومشروبات الضيافة، وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق في أسرع وقت.

ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق مرسى علم

وأكد عثمان انتعاش السياحة في مرسى علم، تزامنًا مع بد احتفالات أعياد الميلاد، مشيرًا إلى أن نسبة الإشغالات بالفنادق تخطت حاجز الـ80% في مطلع شهر ديسمبر الجاري، تزامنًا مع إقبال السياح الأجانب من جنسيات مختلفة على شواطئ مرسى علم، وتحديدا ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك.

وكشف الخبير السياحي، عن وجود برامج سياحية وعروض متنوعة ومهرجانات الشواطئ بصفة أسبوعية، بهدف الترويج السياحي وتنشيط السياحة في مرسى علم.