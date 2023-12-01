إزالة أعمال بناء مخالف ورفع إشغالات في حملات بـ«المنتزه أول» بالإسكندرية

شنّ حي المنتزه أول بالإسكندرية، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وأعمال البناء المخالفة، وذلك في إطار استعدادها للانتخابات الرئاسية المقررة أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وأكد اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، لـ«الوطن»، أن الإدارات المعنية بالحي شنت عدة حملات مكثفة للقضاء على أي مخالفات سواء إشغال طريق أو أعمال بناء مخالف.

إيقاف أعمال بناء مخالف

وأشار إلى أنه بناء على بلاغ مدير إدارة إشغال الطريق، أوقفت وحدة الإزالة الفورية بقيادة محمد عطية، أعمال تكسير وإتلاف بالرصيف، وتم التحفظ على كمبروسور من ناصية شارع 45، كما تم إيقاف أعمال تشوينات بشارع البرماوي، والتحفظ على موتور ونش و2 براويطة و2 كوريك، بالإضافة إلى تكسير وإزالة حوائط داخل ممر من شارع 14 من مسجد السلام بالفلكي، كما جرى إيقاف أعمال حفر بشارع السلام بمنطقة الفلكي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

رفع الإشغالات استعدادا للانتخابات

وأوضح رئيس حي المنتزه أول، أنه في ضوء الاستعدادات للانتخابات الرئاسية وتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جرى تكثيف التواجد الميداني أمام المقرات الانتخابية ورفع كافة إشغالات الأرصفة ورفع كفاءة محيط المدارس، وتمشيط محيط المدارس ورفع الإشغالات والحواجز، مشيرًا إلى أنه جرى الدفع بحملات صباحية استهدفت 13 مدرسة، وفتح الطريق وإزالة كافة الإشغالات، كما انتشرت الحملات في شارع إسكندر إبراهيم وشارع الصاغ عبد السلام والأرمن وميدان سيدي بشر الترام وشارع مسجد سيدي بشر.

وأسفرت الحملات عن التحفظ على 80 حالة إشغال متنوعة وإزالة كافة الحواجز الحديدية والأسمنتية والكاوتش.