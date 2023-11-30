أوكرانيا تعلن حالة التأهب في عدة مناطق بينها خاركيف تحسبا لغارات روسية

أعلنت السلطات الأوكرانية، عصر اليوم الخميس، حالة تأهب جوي، للتحذير من غارات جوية روسية محتملة، في عدة مناطق، بينها «خاركيف وبولتافا ونيبروبيتروفسك وكيروفوجراد وميكولاييف وأوديسا»، وفي الجزء الخاضع لسيطرة كييف في مقاطعتي «زابوريجيا» و«خيرسون»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء.

وفي وقت سابق من فجر اليوم، أعلنت موسكو أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصدت لمسيرة أوكرانية، في سماء مقاطعة بيلجورود جنوب غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا، في هجوم وصفته وزارة الدفاع الروسية بـ«الإرهابي»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وستحصل ناقلات الجنود، التي يستعملها الجيش الروسي، على أسلحة تمكنها من التعامل مع الدبابات المعادية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام روسية بينها موقع «روسيسكايا جازيتا».

وقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن أكبر سر في مساعدات واشنطن العسكرية المقدمة من جانب الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، هو أن معظم الأموال يتم إنفاقها في أمريكا، وأضافت أن جزءاً كبيراً من الأموال الأمريكية المخصصة للقوات الأوكرانية، لا يصل فعلياً إلى كييف.

المساعدات العسكرية لكييف تذهب للأمريكيين

وأضافت الصحيفة الأمريكية، مستشهدة بدراسة، أن من أصل 68 مليار دولار من مساعدات واشنطن العسكرية، والمساعدات ذات الصلة، التي وافق عليها الكونجرس، سيذهب حوالي 90% منها إلى الأمريكيين.

وأوضحت «واشنطن بوست» أن الأموال تستخدم في الولايات المتحدة لتطوير أسلحة جديدة، أو استبدال الأسلحة التي تم إرسالها إلى أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قرار السلطات البلغارية بمنع تحليق طائرة وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عبر أجواءها، في حالة إذا ما كانت متحدثة الخارجية على متنها، بـ«الغباء الخطير لبعض المتآمرين في هياكل السلطة في صوفيا».

وفي وقت سابق، رفضت «صوفيا» السماح بتحليق طائرة لافروف، إذا كانت المتحدثة باسم وزارته على متنها، فعبرت طائرة وزير الخارجية الروسي عبر المجال الجوي لليونان، لحضور اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مقدونيا الشمالية.

من جانبه، وصف وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالينبرج، رفض الغرب التفاوض مع روسيا بالخطرعلى الحياة، وقال في تصريحات لموقع «بولس 24» النمساوي، إن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لا تزال في أزمة.

ورحب «شالينبرج» بقرار مقدونيا الشمالية ضمان حضور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في لعاصمة «سكوبيي».

بوتين عن كيسنجر: رجل دولة حكيم وبراغماتي

بدوره، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لنانسي كيسنجر، زوجة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، في برقية نشرت على الموقع الرسمي للرئاسة الروسية «الكرملين»، ووصف الرئيس الروسي، الوزير الأمريكي الأسبق بالدبلوماسي المتميز ورجل الدولة الحكيم وبعيد النظر.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إنه لم يعد يوجد في الإدارة الأمريكية والعالم الغربي، أشخاص مثل كيسنجر، واصفاً وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، بالبراغماتي. وأضاف المسؤول الروسي أن هنري كيسنجر كان يأخذ الحقائق في الاعتبار، ولم يتبع فقط شرائع السياسة الأمريكية.

من جانبه، قال السفير الصيني، لدى الولايات المتحدة، شيه فنج، إن شعب بلاده لن ينسى أبداً كيسنجر، واصفا عبر موقع «إكس»، تويتر سابقاً، وفاته بالخسارة الفادحة للعالم أجمع.