مواجهات عسكرية في شرق أوكرانيا.. وبلدة أفدييفكا خالية من السكان

تقدمت القوات الروسية، من جميع الجهات صوب بلدة أفدييفكا الاستراتيجية شرق أوكرانيا، وفقا لما أعلنته السلطات الأوكرانية.

وبدت بلدة أفدييفكا الواقعة شرق أوكرانيا، خالية من السكان، وهي تعتبر نقطة محورية لتقدم القوات الروسية في منطقة دونباس، حسبنا ذكرت شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

الرئيس الأوكراني: الأزمة لم تصل لطريق مسدود

من جانبه، اعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن ما يحدث في شرق أوكرانيا يعد تقدما بطيئا، ونفى الرئيس الأوكراني، في الوقت ذاته أن تكون الأزمة الأوكرانية وصلت إلى طريق مسدود.

وفي سياق متصل، قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن المساعدات الألمانية لأوكرانيا مستمرة، ووصفها بأن لها أهمية وجودية بالنسبة لأوروبا، فيما بدأ وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي «الناتو» في بروكسل، اجتماعات مكثفة لمناقشة قضايا أمنية أوروبية مختلفة على مدى يومين، بينها الأزمة الأوكرانية.