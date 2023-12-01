رئيس الجالية المصرية في روسيا: نستقبل الناخبين ونتواصل مع أفراد الجالية

أفاد أيمن العيسوي، رئيس الجالية المصرية في روسيا، بانطلاق تصويت المصريين المقيمين بدولة روسيا، في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

السفارة المصرية في روسيا تستقبل المصريين للتصويت

وأضاف رئيس الجالية المصرية، في روسيا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود مقدمة برنامج «صباح البلد»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، اليوم الجمعة، أن السفارة المصرية في روسيا بدأت في استقبال المصريين للتصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، منذ التاسعة من صباح اليوم.

وكشف رئيس الجالية المصرية في روسيا، عن حزمة الاستعدادات التي قامت بها السفارة والجالية المصرية، لتصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، موضحًا أنً السفارة على تواصل دائم مع أفراد الجالية المصرية بروسيا، حيث تم إزالة كل العقبات أمام المواطنين قبل بدء عملية التصويت.