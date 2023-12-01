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وكيل «حملة السيسي» بإسبانيا: المصريون حريصون على المشاركة في الانتخابات

كتب:

ماريان سعيد
10:53 ص | الجمعة 01 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية في الخارج

الانتخابات الرئاسية في الخارج

قال الدكتور طارق النجار وكيل الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بإسبانيا، إنه جرى فتح اللجنة الانتخابية في السفارة، عند تمام الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي، كما حضر أعضاء اللجنة في مدريد، وجار استقبال المواطنين.

الإقبال سيكون أكثر كثافة غدا نظرا لظروف العمل يوم الجمعة

وتابع «النجار» في حديثه لـ«الوطن»، بأن عدد المصريين المسجلين في إسبانيا من 4 إلى 6 آلاف، أبدوا اهتماما بالغا بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه عادة ما يكون الإقبال في اليوم الثاني والثالث من الانتخابات أكبر، نظرا لأن الجمعة يوم عمل عادي في إسبانيا، وبالتالي ينتظر المصريون يوم الإجازة للإدلاء بأصواتهم.

أكد أنه جرى التواصل مع كل رموز الجالية المصرية في إسبانيا لحثهم على المشاركة في الانتخابات ومن جانبهم أكدوا حضورهم.

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