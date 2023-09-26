للمصريين في الخارج.. خطوات استخراج توكيلات لمرشح انتخابات الرئاسة

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية يبدأ المصريون سواء في الداخل أو الخارج في عمل توكيلات لأحد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك عقب إعلان جدول الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات عددا من القواعد والإجراءات المنظمة لاستخراج توكيل لتأييد مرشح رئاسي للمصريين بالخارج، من خلال اتباع خطوات بسيطة.

خطوات عمل توكيل لتأييد أحد مرشحي الرئاسة

بمجرد إعلان السفارة فتح باب عمل توكيلات لأحد مرشحي الرئاسة يجب على المصريين بالخارج اتباع الآتي:

التوجه إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية، ويمكن الاطلاع على عنوان السفارات المصرية في الخارج من هنـــا.

بعد حضور المواطن المصري شخصيا إلى السفارة يطلب التوكيل المعد لهذا الغرض.

- يقوم موظف السفارة بالتحقق من شخصية المواطن من واقع بيانات جواز السفر، ولا يعتد بغير ذلك من مستندات.

- إثبات اسم المؤيد وما يمليه عليه المؤيد بشأن اسم من يؤيده من راغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية.

- يُوقع المواطن المؤيد على النموذج بخط يده أو ببصمة إبهامه.

- على الموظف إعلام المواطن المؤيد قبل اتخاذ إجراءات التصديق بعقوبة تكرار تأييده لأي مرشح.

- لا يُقبل التأييد بطريق الوكالة.

- يُحرر نموذج التأييد من نسختين يوقع عليهما المواطن المؤيد، ويسلم له إحداهما، وتُحفظ الأخرى لدى السفارة أو القنصلية.

شروط تحرير توكيل لتأييد أحد المرشحين في انتخابات الرئاسة

وحتى تتمكن من تحرير توكيل لتأييد أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية، لابد من الاطلاع على الآتي:

- لا يجوز أن يؤيد راغب في الترشح أكثر من مرة، ولا أن يؤيد أكثر من مرشح.

- لكل مواطن نموذج تأييد، ولا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد من أكثر من مواطن.

- لا يعتد بالتأييد الذي يثبت على غير النموذج المخصص لذلك.

- التصديق على توقيع المواطن المؤيد بغير رسوم.