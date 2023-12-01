«أزهرية الشرقية»: تفعيل قيمة التعاون في المعاهد ضمن مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي»

قال الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن المنطقة نجحت في تفعيل أنشطة وفعاليات مبادرة أنا الراقي بأخلاقي، على الوجه الأكمل في أسبوعها الثامن للعام الحالي 2024/2023، وتناولت الفعاليات سلوك النظافة لمرحلة رياض الأطفال، وكذلك قيمة الأمانة للمرحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

تفعيل الأنشطة الفنية والثقافية والدينية

وأضاف منسق المنطقة الأزهرية، أنه تم تفعيل عدد من الأنشطة الفنية والثقافية َوالدينية قام الطلاب بتنفيذها عبر مختلف الإدارات التعليمية بإشراف ومتابعة من منسقي الإدارات، وشيوخ المعاهد والمعلمين المعنيين.

تفعيل قيمة الأمانة لباقي المراحل الدراسة

كما تضمنت فقرات الإذاعة الصباحية على مدار الأسبوعين بجميع المعاهد، فقرات متنوعة لسلوك النظام لمرحلة رياض الأطفال وقيمة الأمانة لباقي المراحل الدراسة، وقام بعض الطلاب بإدارات العاشر من رمضان وبلبيس وكفر صقر ومشتول السوق بتمثيل فقرات مسرحية وأنشطة فنية ومجسمات تعكس مظاهر النظام والأمانة، كما قامت الطالبات بمعهد فتيات إسماعيل غنيم الإعدادي التابع لإدارة فاقوس، بتصميم مطويات وصحف حائط وبعض الرسومات التي تتناول قيمة الأمانة بمساعدة منسقة المعهد.

وفي إدارة منشأة أبو عمر، قام الطلاب بترجمة معاني النظام والأمانة إلى اللغة الإنجليزية، كما قام التلاميذ بتنفيذ محادثات قصيرة باللغة الإنجليزية تعكس صور الأمانة، كما قامت إدارات الحسينية في أبو حماد وأبو كبير وشرق وغرب الزقازيق بنقل فعاليات الإذاعة الأزهرية وطابور الصباح من خلال البث المباشر على صفحات المعاهد.

وأضاف رئيس الأزهرية الشرقية، أنه في إدارة ههيا أقيم دوري لكرة القدم بعنوان «أنا الراقي بأخلاقي»، وتم بث مباريات الأدوار النهائية على صفحات التواصل الاجتماعي، وفي إدارة أولاد صقر نجح منسق الإدارة في تفعيل أنشطة المبادرة بجميع المعاهد من خلال عدد من المتابعات الميدانية وإقامة العديد من الندوات بمقر تلك المعاهد.

وفي إدارة منيا القمح قام معهد العزيزية بتصميم جداريات لأنشطة المبادرة على أسوار المعهد، وفي إدارة ديرب نجم قام تلاميذ وطلاب معاهد برامكيم الابتدائي وبنين المناصافور الإعدادي وفتيات صافور الثانوي بتفعيل عدد من المسرحيات التفاعلية لترسيخ قيمة الأمانة أشاد بها الجميع.

انطلاق آخر قيم المبادرة غدا

وأشار منسق المنطقة أنه اعتبارا من غد السبت، سيتم تفعيل قيمة التعاون وهي آخر قيم المبادرة للفصل الدراسي الأول.

وتهدف المبادرة التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية الأزهرية، إلى ترسيخ القيم التربوية والأخلاق الحميدة لدى طلاب الأزهر الشريف بمعاهد الشرقية ليكون قدوة للجميع، فضلاً عن مواجهة الانحرافات السلوكية على جميع الأصعدة والتصدي لها بالوسائل الممكنة كافة.