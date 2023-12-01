إحلال وتجديد 52 عمود إنارة في شوارع دسوق بكفر الشيخ

أعلن اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، الانتهاء من إحلال وتجديد 52 عمود إنارة بمناطق «شارع السينما، والمدارس، وحلقة السمك، والكشلة»، بالتنسيق مع هندسة كهرباء دسوق.

إحلال وتجديد 52 عمود إنارة بشوارع دسوق

وأكد «يوسف»، أنّ أعمال الإحلال والتجديد لأعمدة الإنارة المتهالكة تتم على مراحل بمركز ومدينة دسوق، حيث تم البدء في إحلال وتجديد 52 عمودا بعدد من مناطق مدينة دسوق، كمرحلة أولى، بالإضافة إلى تزويد 2000 متر وصلات معزولة، وتركيب 300 عازل صيني.

وأشار «يوسف»، إلى أنّه قد تم خلال الفترة الماضية إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط، فضلاً عن تغيير موصلات، وزرع أعمدة، وصيانة طارئة، والنقل على أبراج جديدة، وصيانة أكشاك، بالاشتراك مع قطاع كهرباء كفر الشيخ، وذلك في إطار استعدادات مركز ومدينة دسوق لفصل الشتاء.

محافظ كفر الشيخ يوجّه بمراجعة أعمال الصيانة بمحطات الكهرباء

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه في وقت سابق، شبكات الكهرباء بمراجعة أعمال الصيانة بمحطات الكهرباء استعداداً لموسم الأمطار لتفادي أية أعطال خلال الفترة القادمة، مع التأكيد على صيانة واستبدال أعمدة الإنارة المائلة والأسلاك والعوازل، وإزالة التوصيلات العشوائية لكشافات الشوارع.