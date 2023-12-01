مواعيد مباريات اليوم في دوري القسم الرابع بالإسكندرية.. الجولة الثامنة

أعلنت منطقة الإسكندرية لكرة القدم، جدول مباريات الجولة الثامنة، لفرق دوري القسم الرابع، والتي تنطلق اليوم، ويضم القسم الرابع 4 مجموعات.

وتضم المجموعة الأولى فرق «مركز شباب العبور، مركز شباب الدخيلة، والترسانة البحرية، والسكة الحديد، والقباري، الجمارك، والورديان، ومركز شباب أبيس 8، وشباب التوفيقية، ودير إسنا»، ويلتقي اليوم مركز شباب العبور مع الورديان بينما يتقابل القباري مع السكة الحديد.

المجموعة الثانية

بينما تضم المجموعة الثانية فرق «المصري الرياضي، ستيا، ونجوم المتراس، ومركز شباب النصر، وشباب الحضرة، ونجوم الحضرة، وشباب إمبروزو، والرياضي البحري، وشباب النيل، والمصري السكندري»، والتي يُعلب منها اليوم مباراة واحدة بين فريقي ستيا ومركز شباب النصر.

المجموعة الثالثة

وتجرى اليوم مباراتين ضمن ‏المجموعة الثالثة والتي تضم فرق «دهميت، ميدو، والجعافرة، شباب محسن، توشكي، المصنع الحربى، مركز شباب العمراوي، الغزالي، مركز شباب الحرية»، حيث يلتقي المصنع الحربي مع مركز شباب الحرية، ويلاقي الجعافرة نظيرة مركز شباب العمراوي.

المجموعة الرابعة

أما ‏في المجموعة الرابعة التي تضم فرق «مركز شباب الناصرية، بهيج، نادي النصر، أهلي الملاحة، قرشة، نجوم النصر، كابو، ماريا، وتوماس»، فيلتقي اليوم كابو مع توماس، وماريا يواجة بهيج.

وتجرى جميع المباريات الساعة 2.30 مساء.