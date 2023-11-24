نتائج مباريات الجولة السابعة من دوري القسم الرابع لكرة القدم بالإسكندرية

انتهت اليوم الجمعة، مباريات الجولة السابعة من دوري القسم الرابع لمنطقة الإسكندرية لكرة القدم بمجموعاته الأربع، إذ أقيمت مبارتين لفرق المجموعة الأولى ومباراة من المجموعة الثانية، و3 مباريات من المجموعة الثالثة ومثلها للمجموعة الرابعة.

مباريات المجموعة الأولى

أقيمت مبارتين لفرق المجموعة الأولى، إذ فاز مركز شباب الدخيلة على الترسانة البحرية بهدف نظيف، ولقي فريق السكة الحديد هزيمة من فريق مركز شباب العبور بنتيجة 3/1، وتضم المجموعة الأولى فرق مراكز شباب «العبور، الدخيلة، الترسانة البحرية، السكة الحديد، القباري، الجمارك، الورديان، أبيس 8، شباب التوفيقية، دير إسنا».

المجموعة الثانية

وجرت مباراة وحيدة في المجموعة الثانية، والتقى مركز شباب النصر مع المصري الرياضي السكندري، وفاز النصر بهدف دون رد، وتضم المجموعة فرق: «المصري الرياضي، ستيا، نجوم المتراس، مركز شباب النصر، شباب الحضرة، نجوم الحضرة، شباب إمبروزو، الرياضي البحري، شباب النيل، المصري السكندري».

‏المجموعة الثالثة

وشهدت المجموعة الثالثة، 3 مباريات، الأولى بين فريقي نادي ميدو مع الجعافرة، والثانية، بين دهميت وتوشكى، إذ حقق دهميت فوزا كبيرا على نظيره بنتيجة 1/3، وثالث مباريات المجموعة، فاز فيها فريق ميدو على نظيرة فريق الجعافرة 0/2، وتضم المجموعة فرق: «دهميت، ميدو، الجعافرة، شباب محسن، توشكي، المصنع الحربي، مركز شباب العمراوي، الغزالي، مركز شباب الحرية».

‏المجموعة الرابعة

وبالنسبة لفرق المجموعة الرابعة التي تضم ‏مركز شباب الناصرية، بهيج، نادي النصر، أهلي الملاحة، قرشة، نجوم النصر، كابو، ماريا، توماس، أقيمت 3 مباريات اليوم، جمعت المباراة الأولى فريقى نجوم النصر والملاحة، وتعادل الفريقان بهدفين لكل منهما، وفاز في المباراة الثانية، فريق مركز شباب الناصرية على فريق نادب ناصر بأربعة أهداف مقابل هدفين، وفي المباراة الثالثة، اكتسح فريق بهيج نظيرة كابو، بأربعة أهداف نظيفة.