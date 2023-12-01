رئيس الجالية المصرية بسلطنة عمان: إقبال كبير على المشاركة في انتخابات الرئاسة

أكد الدكتور عبد الرحمن عاصي رئيس نادي الجالية المصرية في سلطنة عمان، أنه تم الاستعداد والتجهيز بشكل كبير لانتخابات الرئاسة التي انطلقت اليوم، لمساعدة المواطنين والتسهيل عليهم أثناء قيامهم بالتصويت في الانتخابات.

غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات

وأضاف رئيس نادي الجالية المصرية لسلطنة عمان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم عمل غرفة عمليات وربطها بكل المحافظات العمانية، للوصول إلى المصريين في كل مكان، مشيراً إلى أن الجميع يقف اليوم حبا في مصر تحت شعار «علشانك يا مصر».

إقبال كبير على الانتخابات

فيما أكد أحمد محفوظ، نائب منسق مواطن، في سلطنة عمان، أن الإقبال على المشاركة في الانتخابات الرئاسية كبير منذ فتح باب التصويت، مشيراً إلى أن المصريين سيشاركون بكل قوة في العرس الديمقراطي على مدار 3 أيام.

دعوة المصريين في الخارج للمشاركة بالانتخابات

وأضاف «محفوظ» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السفارة المصرية في سلطنة عمان تذلل العقبات وتسهل الإجراءات لإجراء الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، مناشدا المواطنين المشاركة بكل قوة في الانتخابات، وضرب أروع الأمثلة لمشاركة المصريين بالخارج في الحياة السياسية.