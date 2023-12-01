حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل صحفيي أسيوط لإعلان خطة عملها

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي بمحافظة أسيوط، أعضاء نقابة الصحفيين بالمحافظة ومراسلي الصحف المختلفة، لعقد لقاء يوضح خطة العمل للحملة بمختلف مراكز وقرى مدينة أسيوط، بحضور أعضاء الحملة بالمحافظة الدكتور شحاتة غريب عضو هيئة مكتب الحملة بأسيوط، والنائب مصطفى بدران ومحمد كمال أبو حطب، والدكتور مايكل عادل عطالله والمهندس مينا إبراهم حنا والدكتور شريف عبد الواحد وأحمد حافظ.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وقال الدكتور شحاتة غريب عضو هيئة َمكتب الحملة الرسمية بمحافظة أسيوط للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الحملة هذه الدورة ضمت جميع الكيانات المختلفة، حرصاً منها على مشاركة الجميع في العملية الانتخابية والاستحقاق الدستوري لانتخابات رئاسة الجمهورية، والهدف الرئيسي للحملة مرتبط بمكانة مصر وسمعتها دوليا، وذلك ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من ضرورة المشاركة الإيجابية والفعالة في الاستحقاق الانتخابي.

رفع وعي المواطنين

وأضاف «غريب»، لدينا أمل في رفع الوعي لدى المواطن المصري بضرورة المشاركة الإيجابية، خاصة أن المجتمع الدولي يتابع الأوضاع في مصر وتحديدا الانتخابات، ونحن جميعا في دائرة واحدة ونسعى إلى إظهار مصر بالشكل الذي يليق بها وبتاريخها وحضارتها العريقة، كما نهتم بمشاركة الجميع في الاستحقاق الانتخابي.

تحالف شبابي من جميع أطياف المجتمع

وقال النائب مصطفى بدران عضو مجلس النواب وأمين حزب حماة وطن بأسيوط وعضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إنه لأول مرة يكون هناك تحالف شبابي وحزبي مكون من مختلف أطياف المجتمع، ونراهن على قوة ووعي المواطن المصري عامة والأسيوطي خاصة، ومشاركته الحقيقية والجادة، وممارسته حقه الدستوري ليكون مثالا يحتذى به، ويظهر اصطفاف الشعب حول رئيسه ليكون رسالة واضحة أمام العالم.

وأضاف «بدران»، أن الدولة المصرية مرت بكثير من التحديات والصعاب خلال الفترة الماضية، ومن أجل هذا يجب أن يحدث اصطفاف وطني أمام الدولة المصرية، فمصر تشهد حرب شرسة لهدم الوعي لدى المواطنين من خلال مواقع التواصل وقنوات التخريب، ونحن أمام تحد جديد وقوي لوعي المواطن، ومن أجل هذا نرفع شعار «انزل شارك.. مارس حقك الدستوري».

فيما قال المهندس مينا إبراهيم منسق حياة كريمة بمحافظة أسيوط وعضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إنه لأول مرة تجمع هيئات المكتب والحملة العديد من الخبرات السياسية والشبابية، فالحملة ضمت مزيجا بين الخبرات والشباب بهدف إظهار الدولة المصرية بالشكل الذي تليق بها خاصة في ظل وجود تحديدات ومخاطر فمصر هي الدولة الوحيدة المحاطة بالمخاطر من جميع الجهات.

إنجازات ضخمة في أسيوط

وقال محمد أبو حطب عضو تنسيقية شباب الأحزاب وعضو الحملة، إن محافظة أسيوط شهدت العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية بشكل كبير، فمصر شهدت حجم استثمارات ضخم خلال الفترة الماضية وستشهد العديد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تعطي طمأنينة لدى المستثمر من خلال التكاتف الشعبي والترابط الشعبي خلف القيادة السياسية، فالشعب المصري شاهد على حنكة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارة ملف القضية الفلسطينية، وتدخله السريع لإدخال المساعدات والهدنة وحفاظه على تراب سيناء وأنها خط أحمر.

60% من مواطني مصر شباب

وقال الدكتور شريف عبد الواحد ممثل عن كيان شباب مصر، إن الدولة المصرية هي دولة شبابية، و60% من أهلها شباب، والقيادة السياسية تعول بنسبة كبيرة على الشباب في كافة الاستحقاقات، ومن أجل ذلك أطلقنا شعار «انزل شارك»، فنحن نطالب دائما بضرورة المشاركة الإيجابية، ويجب أن يحدث تكاتف للجبهة الداخلية لأن الاستقرار السياسي هو قاطرة الاقتصاد.

وأوضح الدكتور مايكل عادل ممثل عن كيان شباب مصر، أن القيادة السياسية تعمل على تمكين الشباب وتأهيلهم، وهذا بارز في دور الشباب ومشاركتهم في الحياة السياسية والانتخابية في مصر، ودورهم البارز خلال الفترة الماضية والحالية، موضحا أن أكثر شيء جاذب للاستثمار هو قوة الرئيس والدعم الشعبي له.