صلاة الجنازة على الأمير ممدوح بن عبدالعزيز في المسجد الحرام

توفي الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، شقيق العاهل السعودي، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، وفقًا لما أعلنه الديوان الملكي السعودي.

وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان، نشرته وسائل إعلام سعودية بينها وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»: «انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبد العزيز آل سعود وسيصلى عليه، صلاة الجنازة بعد صلاة العصر في المسجد الحرام».

نجل الأمير ممدوح بن عبد العزيز ينعي والده

وفي وقت سابق من اليوم، قال الأمير خالد نجل الأمير الراحل ممدوح بن عبد العزيز آل سعود عبر حسابه عبر موقع إكس «تويتر سابقا»: رحم الله الوالد الأمير ممدوح بن عبدالعزيز، وأسكنه فسيح جناته»، معربا عن خالص العزاء والمواساة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي 18 نوفمبر الماضي، أعلن الديوان الملكي السعودي، في بيان، وفاة الأميرة نورة بنت سعود بن عبدالله بن جلوي آل سعود، وفي يوم 13 من الشهر ذاته، أعلن الديوان الملكي، وفاة والدة الأمير محمد بن مشاري بن عبد العزيز آل سعود.