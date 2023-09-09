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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة سارة بنت سعد آل سعود

كتب:

منى السعيد
09:05 م | السبت 09 سبتمبر 2023
السعودية

السعودية

كشف الديوان الملكي السعودي، في بيان منذ قليل، عن وفاة الأميرة سارة بنت سعد بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، وفق ما نشر بوكالة الأنباء السعودية «واس».

وفاة الأميرة سارة بنت سعد

وجاء في نص بيان الديوان الملكى السعودي: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة سارة بنت سعد بن محمد بن عبد العزيز آل سعود بن فيصل آل سعود».

وأضاف أنه «يصلى عليها غدا بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة».

واختتم: «تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».

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بقلم منى السعيد